TV, Rai3: a “Indovina chi viene a cena” 6 nuove inchieste su ambiente, animali e modelli sostenibili

Sei inchieste su ambiente, animali e modelli alimentari sostenibili per non lasciare le briciole alle generazioni future. E’ “Indovina chi viene a cena”, il programma di Rai3 ideato e condotto da Sabrina Giannini. Sei appuntamenti da domenica 7 ottobre alle 20.30. Sempre con un taglio internazionale, le prossime puntate metteranno a confronto le ipocrisie e le contraddizioni del sistema di sfruttamento delle risorse, tra ricerche e progetti alternativi, focalizzandosi in particolare sulla radicale evoluzione del rapporto tra gli uomini e gli animali (selvatici e domestici), in perenne conflitto tra etica e sfruttamento, bisogno e passione.

La prima puntata, si intitola “La Sagra Famiglia”. Da una caciotta alla mafia dei pascoli, un’inchiesta dagli scenari sanitari preoccupanti che parte dalla Sicilia per arrivare fino al Nord: i mancati controlli veterinari in favore di proprietari di allevamenti e pascoli (e relativi premi comunitari) mettono a repentaglio la salute di chi consuma formaggi e carne a rischio brucellosi e tubercolosi.

Da una illegalità si passa poi a una norma che legalizza la trasformazione delle fogne in concime per i campi agricoli. Dopo l’inchiesta sui fanghi di defecazione, un nuovo capitolo sul sistema per risparmiare sullo smaltimenti dei rifiuti.