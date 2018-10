TV, Rai3: “La Grande Storia”, la guerra dei liberatori

“La Grande Storia” propone, lunedì 8 ottobre alle 23.25 su Rai3, una puntata dal titolo “La guerra dei liberatori” di Ilaria Degano. L’ultimo anno di guerra, quello che va dallo sbarco in Normandia alla conquista di Berlino, è stato raccontato tante volte; ma stavolta verrà visto attraverso gli occhi di chi quella guerra l’ha vissuta in prima linea: sono i cineoperatori, i giornalisti, i fotografi americani, volti famosi come quelli di Bob Capa e di Ernest Hemingway e altri meno noti.

Attraverso straordinarie e spesso inedite immagini restaurate e colorizzate, oltre ai combattimenti, si potrà vedere il dietro le quinte dell’avanzata: la potente macchina da guerra americana che viene ‘sopraffatta’ dalla felicità delle popolazioni liberate. Scene di gioia ma anche di disperazione, come quelle dei civili tedeschi che guardano gli alleati entrare nelle loro città oramai trasformate in cumuli di macerie.