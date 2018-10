TV, Rai3: “Indovina chi viene a cena”, nella pancia della balena

Terzo appuntamento domenica 21 ottobre alle 20.30 su Rai3 per “Indovina chi viene a cena“. In questa puntata tre reportage: dalla Norvegia, dalle isole Faroer (Danimarca) e dall’Italia. L’Europa vieta il commercio e il consumo della carne di balena all’interno degli Stati membri. Fuori dall’Unione però, in Norvegia, continua la mattanza e la commercializzazione del cetaceo. Ma se la Norvegia non fa parte dell’Unione Europea, non si può dire lo stesso della Danimarca, che consente alle isole Faroer, dotate di uno statuto speciale, di fare una mattanza di balene pilota, perché tradizione locale. Tra deroghe e concessioni, gli interessi commerciali prevalgono ancora una volta sul principio di precauzione, la tutela della salute e il diritto alla trasparenza dei cittadini europei.