TV, Rai3: “Tutta Salute”, l’invecchiamento del cervello

Nella puntata di “Tutta Salute” in onda lunedì 22 ottobre, alle 10.45 su Rai3, si parlerà del cervello. E’ stato calcolato che a partire dai 30 anni le cellule nervose cominciano a invecchiare e dopo i 70 anni si possono perdere anche 100.000 neuroni al giorno. Ospite in studio di Michele Mirabella e Pier Luigi Spada sarà il Professor Alessandro Sorbi, Ordinario di Neurologia dell’Università di Firenze. Ci si collegherà poi con la casa domotica dell’Istituto Nazionale di Ricerca e Cura per gli Anziani di Ancona, dove si studiano nuove tecnologie per vivere più a lungo e con il cervello sempre attivo. Non solo, verrà anche mostrato un test che in soli 30 secondi consente di monitorare l’età biologica di ciascuno di noi.

Le erbe curative funzionano davvero? Nello spazio “Facciamo Chiarezza”, condotto da Carlotta Mantovan, risponderà la professoressa Maria Grazia Spalluto, Docente di Fitoterapia – Master in Medicina Naturale Università Tor Vergata di Roma.