TV, Rai5: “Classical destinations”, da Ratisbona a Norimberga

Sulle note della straordinaria musica di grandi compositori, il nuovo episodio della serie in prima visione “Classical destinations” in onda domenica 7 ottobre alle 20.45 su Rai5, esplora luoghi dal fascino antico con profondi legami con la musica romantica tedesca. Dopo una breve tappa nella Repubblica Ceca, il conduttore Aled Jones ci porta nella città medievale di Ratisbona, dove, oltre a raccontarne la lunga storia, si concede una pausa a base di birra e salsicce in un’antica taverna. Proseguendo lungo i fiumi tedeschi visita Bamberga e Rothenburg, per ammirare la straordinaria architettura e scoprire i legami di questi luoghi con la storia della musica classica. Il viaggio si conclude a Norimberga, una delle città storicamente più importanti della Baviera, passata alla storia soprattutto per i legami con l’ascesa del Nazismo e per aver ospitato il celebre processo che ne ha decretato la fine.