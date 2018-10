Per la sua posizione geografica, la Turchia è da sempre un crocevia tra la cultura orientale e quella occidentale: situata nel punto in cui l’Asia e l’Europa si incontrano, non c’è da meravigliarsi che qui siano sorte grandi civiltà. Il nuovo episodio della serie “Oikumene”, in onda lunedì 29 ottobre alle 13.30 su Rai5, racconta questi luoghi, dall’esotico Harem del Palazzo Topkapi alle bizzarre formazioni rocciose della Cappadocia, al capolavoro bizantino di Santa Sofia.