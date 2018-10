TV, Rai5: “Trans Europe Express”, viaggio da Riga a Tampere

Il giornalista Michael Portillo visita l’Europa settentrionale, dove sfida il gelo del Mar Baltico ed esplora in canoa uno dei 180mila laghi della Finlandia. Nel nuovo episodio della quinta stagione di “Trans Europe Express”, in onda lunedì 29 ottobre alle 20.15 su Rai5, il giornalista viaggia dalla capitale lettone, Riga, fino alla “Manchester della Finlandia”, Tampere. Durante il tragitto ispirato agli itinerari ferroviari del 1913 Portillo si imbatte in cavalieri medievali a Tallinn, grigliate a Helsinki e in una suggestiva cattedrale del 13° secolo in rovina, in Estonia.