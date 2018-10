TV, RAI5: “Trans Europe Express”, viaggio da Sofia a Istanbul

Michael Portillo parte in treno alla volta di Sofia e Istanbul, alla scoperta di arte, culture e identità religiose del “Grande Malato d’Europa”, l’impero Ottomano alla vigilia della Grande Guerra. Seguendo gli itinerari e i suggerimenti di una famosa guida ferroviaria uscita nel 1913, la Bradshaw’s Continental Railway Guide, Portillo – giornalista ed ex politico britannico che ha occupato anche alte cariche dello stato tra gli Anni 80 e 90 del ‘900 – visita la Bulgaria e la Turchia nel nuovo episodio della quarta stagione di “Trans Europe Express”, in onda lunedì 15 ottobre alle 20.15 su Rai5. Dopo aver esplorato città di antica tradizione ortodossa, che hanno saputo conservare una forte identità cristiana anche durante i secoli di influenza islamica, Portillo si muove su una tratta che fu del celebre Orient Express e raggiunge Istanbul per una full immersion nella cultura turca alla vigilia della Prima Guerra Mondiale.