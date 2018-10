TV, RAI5: “Wild Filippine” rivela i segreti di meravigliose creature

Luogo con la più alta biodiversità per chilometro quadrato sul Pianeta, è abitato da oltre 52mila specie animali che per la maggior parte vivono solo qui e in nessun altro luogo sulla Terra. È l’arcipelago delle Filippine, composto da oltre 7.000 isole tropicali incastonate nell’Oceano Pacifico, protagonista della nuova serie in prima visione “Wild Filippine” in onda da domenica 14 ottobre alle 21.15 su Rai5. In ogni episodio, la serie rivela le straordinarie ricchezze naturali di questi luoghi e riprende creature mai catturate prima da una telecamera, grazie anche all’uso di tecnologie all’avanguardia: dai droni più moderni per spettacolari riprese a volo d’uccello alle videocamere ad altissima velocità. Nel primo episodio, lo zoologo e conduttore Tv Nigel Marven rivela i segreti di queste meravigliose creature, da quelle più maestose come l’aquila delle Filippine, a quelle più minute, come il minuscolo tarsio, uno dei primati più piccoli del mondo.