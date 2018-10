Roma: perde controllo dell’ultraleggero alla periferia di Nettuno, morto pilota

Incidente aereo ieri sera vicino a Roma: sulla pista delle Grugnole, alla periferia di Nettuno un uomo, alla guida di un ultraleggero, ha perso il controllo del velivolo durante la fase di atterraggio ed è stato sbalzato fuori dall’abitacolo finendo in un fossato.

Il 77enne è stato trasportato in gravissime condizioni in ospedale dove è deceduto poco dopo.