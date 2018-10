Paura nel pomeriggio a Bedizzole, nel Bresciano, per un ultraleggero precipitato poco dopo il decollo. Il velivolo è caduto nel giardino di un’abitazione nella zona industriale del paese sotto lo sguardo dei proprietari di casa, illesi ma spaventati. Feriti, ma non in pericolo di vita, il pilota e la ragazza che era al suo fianco.