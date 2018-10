Unicef: un bambino su 5 mai allattato nei Paesi ad alto reddito

In occasione della Settimana per l’allattamento materno/SAM (1-7 Ottobre) l’Unicef ricorda che nel mondo, circa 7,6 milioni di bambini ogni anno non vengono allattati, soprattutto nei Paesi ad alto reddito: nonostante i benefici dell’allattamento, un bambino su 5 nei Paesi ad alto reddito non viene mai allattato, rispetto ad 1 bambino su 25 nei paesi a basso e medio reddito.

“L’Unicef in Italia promuove il programma ‘Insieme per l’Allattamento’ per diffondere la cultura dell’allattamento e garantire a tutti i bambini una nutrizione adeguata e il miglior inizio di vita possibile”, ha dichiarato Francesco Samengo, Presidente dell’Unicef Italia. “Ad oggi, fanno parte della Rete Unicef in Italia 28 Ospedali e 7 Comunità riconosciuti dall’Unicef come Amici dei bambini, 3 Corsi di Laurea riconosciuti Amici dell’Allattamento e oltre 650 Baby Pit Stop – spazi dedicati a tutte le famiglie in cui poter prendersi cura dei propri bambini. La Rete di Insieme per l’Allattamento sta crescendo: dall’inizio del 2017 abbiamo riconosciuto 4 nuovi ospedali, 1 comunità e 2 Corsi di Laurea e rivalutate altre 8 strutture, compreso un Corso di Laurea”.