L’Uragano Michael semina morte e distruzione in America Centrale: “è una tempesta mostruosa” e ora minaccia la Florida, ordinate evacuazioni

L’Uragano Michael ha già provocato devastazione e almeno 13 vittime (confermate) in America Centrale, portando con sé piogge torrenziali e inondazioni, ed ora minaccia la Florida: il “landfall” è previsto nella giornata di domani, ed il governatore Rick Scott ha allertato la guardia nazionale che ha già inviato 1250 uomini sul posto (altri 4mila sono pronti a partire).

E’ stata anche ordinata l’evacuazione degli abitanti della costa a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in 35 contee. “Michael è una tempesta mostruosa, e le previsioni continuano a peggiorare“, ha dichiarato il governatore Scott in conferenza stampa.

Michael è al momento un uragano di 1ª categoria, ma dovrebbe rafforzarsi fino alla 3ª entro poche ore, e si prepara ad essere la più grave tempesta degli ultimi 13 anni a colpire la regione costiera del Panhandle, cioè il nordovest dello Stato: nelle prossime ore i venti potrebbero toccare i 160 km/h, mentre sono previsti circa 30 cm di pioggia e un innalzamento del livello del mare di circa 3,7 metri.

Allerta anche in Alabama dove il governatore ha dichiarato lo stato di emergenza per tutto il territorio.

Si temono pericolose inondazioni a Cuba, in Florida e in alcune parti della Carolina del Nord e del Sud: forti piogge hanno già colpito Cuba, dove i meteorologi temono anche frane, e l’arcipelago di Keys, all’estremità meridionale della Florida.

L’allerta è alta lungo la costa del Golfo del Messico, da Tampa, in Florida, fino a New Orleans, in Louisiana