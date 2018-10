“Partirò per la Florida e per la Georgia con la First Lady per verificare i danni provocati dall’uragano” Michael “e compiere sopralluoghi con la Fema, i primi soccorsi e le forze dell’ordine“: lo ha annunciato su Twitter il presidente USA Donald Trump. “Viene profuso il massimo sforzo, tutti stanno lavorando davvero sodo“, per un evento che è stato “il peggior colpo in 50 anni“.