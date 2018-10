Dopo essere stata criticata in passato per avere indossato tacchi alti in occasione di visite in zone colpite da calamità natural, questa volta Melania ha indossato un paio di anfibi Timberland neri.

article

1165664

MeteoWeb

Uragano Michael: Trump e la moglie Melania hanno visitato le zone colpite della Florida

Il presidente USA Donald Trump e la First Lady Melania hanno visitato le zone della Florida devastate dal passaggio dell’uragano Michael che ha provocato almeno 19 vittime. Dopo essere stata criticata in passato per avere indossato tacchi alti in occasione di visite in zone colpite da calamità natural, questa volta Melania ha indossato un paio

http://www.meteoweb.eu/2018/10/uragano-michael-trump-melania/1165664/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2018/10/Trump-Melania-uragano-Michael.jpg

uragano Michael

NEWS