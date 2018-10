Vaccini Molise, Toma: “Nella legge un semplice refuso, provvederemo”

La legge regionale del Molise che riguarda gli adempimenti vaccinali ai fini dell’iscrizione e dell’accesso dei minori di età alle scuole dell’infanzia e ai servizi educativi per l’infanzia, presenta aspetti d’incostituzionalità.

Lo scrive il Governo nella delibera con la quale la norma viene impugnata davanti alla Corte Costituzionale. In particolare si fa riferimento all’art.1, commi 3 e 4, e all’art. 2, “in quanto tali disposizioni, intervenendo in materia di obbligo vaccinale, incidono in un ambito nel quale sono prevalenti i profili ascrivibili alle competenze legislative dello Stato in materia di tutela della salute, profilassi internazionale e norme generali sull’istruzione, in violazione dell’articolo 117, comma terzo, e dell’articolo 117, comma secondo, lettere n) e q)”.

“Si tratta di un semplice refuso – ha spiegato il Governatore, Donato Toma, in un suo intervento durante la seduta del Consiglio regionale di oggi – provvederemo subito e credo che la materia del contendere verrà meno”.