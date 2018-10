In Valle d’Aosta, a Breuil-Cervinia, la stagione invernale dello sci inizia il 20 ottobre: il prossimo weekend è prevista un’apertura anticipata sul ghiacciaio di Plateau Rosà, che costituisce un “assaggio” dell’apertura ufficiale in calendario il 27 ottobre. Gli impianti resteranno in funzione fino a domenica 5 maggio.