Vardirex 2018: dal 15 al 21 ottobre 2018 la simulazione di 3 diverse situazioni emergenziali

Nel periodo 15-21 ottobre 2018 si svolgerà la Various Disaster Relief Management Exercise – Vardirex 2018.

Circa 800 uomini e donne, espressione delle professionalità dell’Esercito Italiano e dell’Associazione Nazionale Alpini, gestiranno l’intervento simulato in risposta a tre diverse situazioni emergenziali determinate da eventi calamitosi che avranno luogo simultaneamente, in coordinamento con le strutture locali preposte e con il supporto del Dipartimento della Protezione Civile nazionale.

L’esercitazione, che si svolgerà tra il Piemonte, il Veneto e l’Abruzzo, verrà presentata a Verona venerdì 12 ottobre 2018 nella Sala Rossa presso la Provincia alle ore 10.30.