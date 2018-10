Il soccorso alpino delle prealpi Trevigiane e di Belluno è impegnato da ieri sera, assieme a vigili del fuoco e carabinieri, nella ricerca di un fungaiolo nella zona di Passo San Boldo. Il 72enne è uscito ieri per funghi con due amici: quando i due lo hanno perso di vista a circa 200 metri di distanza dall’abitazione, dopo averlo inutilmente chiamato e cercato, è scattato l’allarme con la richiesta di aiuto e l’allertamento del soccorso alpino, poco prima delle 21. I soccorritori hanno perlustrato sotto la pioggia battente tutta la rete sentieristica e l’area circostante il punto dove è stato visto l’ultima volta, mentre i Vigili controllavano con la fotoelettrica il versante verso Tovena. Le ricerche proseguono anche oggi.

Veneto: 72enne esce per funghi e non rientra, ricerche in corso a Passo San Boldo

