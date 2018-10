Vento forte sull’isola d’Elba: cade albero vicino giardino pubblico

Forti raffiche di vento sull’isola d’Elba: questa mattina un albero è caduto vicino a un giardino pubblico di Portoferraio (Livorno), senza causare ulteriori danni.

Sul posto, in via Cairoli, i vigili del fuoco del distaccamento di Portoferraio, che hanno provveduto a liberare la carreggiata e alla messa in sicurezza dell’area.