Vino: vendemmia quasi ultimata, verso il +20% di produzione in Italia

La raccolta dell’uva, quest’anno iniziata in ritardo a causa delle piogge della primavera e di inizio estate, è quasi terminata e dovrebbe concludersi nella prima parte di novembre: le ultime a essere raccolte sono le varietà tardive come Aglianico, Nerello e Nebbiolo nei vigneti delle zone interne e di montagna.

Secondo le stime della Coldiretti, la vendemmia 2018 in Italia dovrebbe raggiungere una produzione di circa 50 milioni di ettolitri, in aumento tra il 15% e il 20% rispetto alla scorsa annata, particolarmente scarsa a causa della siccità. Il risultato sarà praticamente in linea con la media dell’ultimo decennio e dovrebbe garantire all’Italia il primato mondiale davanti alla Francia, dove la produzione è stimata sui 46 milioni di ettolitri.

Con le ultime battute della vendemmia l’Italia festeggia anche il record storico delle esportazioni di vino Made in Italy, che nei primi sette mesi del 2018 fanno registrare un aumento del 4% rispetto allo scorso anno, quando avevano raggiunto su base annuale circa 6 miliardi di euro.