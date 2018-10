Virus del Nilo Occidentale: 34 morti in Grecia

A causa dell’epidemia del virus del Nilo occidentale in Grecia sono morte 34 persone: lo ha reso noto il Centro ellenico per la prevenzione delle malattie, secondo cui sono 289 i casi totali. Secondo l’Hcdcp durante la settimana fra il 27 settembre e il 4 ottobre ben 18 soggetti hanno contratto il virus e 3 di loro sono morti.

Il virus del Nilo occidentale è stato rilevato per la prima volta in Grecia nel 2010: ha causato circa 80 decessi nel periodo 2010-2014. Nel 2015-2016 non sono stati segnalati casi, mentre nel 2017 un altro focolaio della malattia ha provocato la morte di 5 persone.

Il virus viene trasmesso dalle zanzare e causa sintomi come febbre, mal di testa, letargia, dolori muscolari e nausea. Può danneggiare il sistema nervoso centrale e causare disturbi come encefalite, meningite e paralisi.