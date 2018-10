Viterbo: in salvo anziano cercatore di funghi

Tratto in salvo dai Carabinieri un uomo che era andato a funghi in un bosco nel Viterbese e non era rientrato a casa: ieri sera i carabinieri della stazione di Ischia di Castro, sono stati allertati dalla centrale operativa della compagnia di Tuscania, poiché erano appena stati informati dai familiari, che il 75enne era andato a funghi dalla mattina e non aveva più dato notizie.

Sul posto le pattuglie dell’arma, la protezione civile e la polizia locale. Tutto il dispositivo coordinato dalla centrale operativa della compagnia carabinieri di Tuscania ha consentito alla pattuglia automontata della stazione di Ischia di Castro di raggiungere l’anziano nel pomeriggio e di soccorrerlo, trovandolo in buone condizioni di salute.