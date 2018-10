Vodafone down: problemi e disagi, impossibile chiamare e connettersi ad internet

Oggi, 3 ottobre 2018, la rete Vodafone sta registrando una serie di problemi: tantissimi utenti hanno segnalato che l’operatore sembrerebbe essere totalmente down in gran parte dell’Italia (prevalentemente Nord e Centro), non consentendo ai propri clienti di effettuare chiamate e collegarsi alla rete dati.

I disagi riguardano soprattutto il nordovest d’Italia, ma giungono segnalazioni anche dal resto della penisola (Liguria, Lazio, Calabria, Puglia, Sicilia).

Segnalati black-out ad esempio in tutto il Piemonte: in migliaia questa mattina, hanno contattato il servizio clienti. In alcune aree della regione il problema telefonico riguarda anche la rete fissa.

Disagi anche in Valle d’Aosta.

Si moltiplicano i tweet con hashtag #vodafonedown.