Volo per trasporto sanitario d’urgenza con un C130J dell’Aeronautica Militare

L’Aeronautica Militare impegnata ancora una volta in un volo per un trasporto sanitario d’urgenza. Il trasferimento, da Alghero a Pisa, è stato effettuato oggi da un C130J della 46ª Brigata Aerea di Pisa.

Nella mattinata di oggi alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare era giunta, dalla Prefettura di Sassari, una richiesta per il trasporto urgente di una donna di 55 anni, giudicata in immediato pericolo di vita dall’Ospedale DI Alghero e per la quale quindi si rendeva necessario un trasporto immediato con mezzo aereo presso l’Ospedale Santa Chiara di Pisa, dotato di strutture sanitarie idonee all’assistenza.

Il C130J è così decollato da Pisa nella tarda mattinata alla volta di Alghero per caricare la paziente ed una equipe medica e fare ritorno a Pisa nel primo pomeriggio, intorno alle 14 e 30. Qui, la donna con lo staff sanitario sono stati fatti scendere dal velivolo dagli specialisti dell’Aeronautica Militare ed hanno proseguito la corsa verso l’ospedale a bordo di un’ambulanza dell’ospedale pisano.

Tutti i giorni, 365 giorni all’anno, presso la 46ª Brigata Aerea di Pisa, un velivolo e due equipaggi, formati da un pilota, un copilota, due load master (operatori di bordo) e un tecnico manutentore, sono pronti a decollare esclusivamente per questo tipo di voli d’emergenza, denominati P.I.S.(Pronto Impiego Sanitario), che rappresentano uno dei compiti che l’Aeronautica Militare assolve quotidianamente a servizio del Paese. La 46ª Brigata Aerea è, tra l’altro, l’unico Reparto dell’Aeronautica Militare che ha in dotazione velivoli C130J in grado imbarcare ambulanze al cui interno possano rimanere paziente ed equipe mediche al fine di non interrompere l’assistenza sanitaria.