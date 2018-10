Vulcani: “Non sottovalutare il pericolo del Marsili, a rischio maremoto le coste del Tirreno meridionale”

“Ho presentato un’interrogazione al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e ai ministri, Matteo Salvini e Sergio Costa, per sapere se il governo italiano è impegnato a prevenire i rischi di un maremoto che potrebbe avere effetti devastanti sulle coste del Tirreno meridionale, in particolare per il golfo di Salerno e quello di Policastro, e le coste della Calabria tirrenica e della Sicilia settentrionale“: lo spiega in una nota il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, in riferimento al vulcano Marsili. “La presenza del più grande vulcano d’Europa, sommerso proprio nelle acque del Tirreno, rappresenta una minaccia forte che incombe sulle popolazioni. Non è possibile attendere gli eventi, dormendo sogni tranquilli con un mostro che potrebbe generare morte e distruzione in qualsiasi momento. La mia interrogazione è stata depositata già l’11 settembre 2018, ma attende ancora risposta”, conclude.