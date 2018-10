WWF: domenica 7 ottobre Urban Nature nel cuore verde della Capitale

La seconda edizione di Urban Nature, l’evento WWF per conoscere e ricostruire la biodiversità urbana, torna a Villa Borghese, il cuore verde della città. Un’intera giornata di festa della natura urbana rivolta a famiglie, bambini, giovani, studenti, appassionati di natura e non, pubblico che frequenta i parchi, turisti e le tante comunità locali già attive da anni nelle aree urbane in azioni concrete di difesa della natura.

DOMENICA 7 OTTOBRE. L’evento centrale nazionale vedrà animarsi per l’intera giornata il VILLAGGIO WWF: dalle 10.00 fino a sera tutto ruoterà intorno alla Terrazza del Pincio, nel cuore verde di Villa Borghese, con stand, laboratori e punti informativi per i gruppi che si prenoteranno per le visite guidate alla scoperta della natura insieme a ‘Guide’ speciali come la presiedente del WWF Italia Donatella Bianchi, Francesco Petretti ed altri esperti naturalisti del WWF e di Myosotis.

Alcune attività saranno curate dagli studenti dell’Alternanza Scuola Lavoro.

Un Villaggio della Biodiversità sarà allestito dai Carabinieri Forestali con percorsi speciali per scoprire il mondo della biodiversità italiana con 5 laboratori creativi: odorometro, biocittà, specie aliene, piante mediterranee, insetti/semi.

Per i più piccoli (ma anche principianti più adulti) lezioni all’aperto di disegno naturalistico a cura di Ars et natura e Aipan. Info point sulle api e corsi per diventare protagonisti della citizen conservation imparando a realizzare orti urbani, giardini verticali, semenzai, mangiatoie e bombe di semi in terranno, nei giardini e nei cortili scolastici. Scoprire la natura a Roma tra passato, presente e futuro nel percorso curato da Andrea Filpa, Docente di Urbanistica e delegato WWF Lazio.

Si useranno anche APP gratuite sviluppate dal progetto europeo di citizen science CSMON-LIFE per scoprire e mappare le specie animali e vegetali osservate. Alle 18.00 partiranno poi le squadre per una vera e propria “guerrilla gardening” organizzata da WWF YOUng: per ripristinare la biodiversità perduta distribuiranno ‘bombe di semi’ sagome di animali in bicicletta e con altri mezzi di spostamento green e con un aperitivo finale. Grazie alla collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Musei Scientifici, ingresso gratuito, per i residenti, alla mostra “Diverso per natura” presso il “Museo Civico di Zoologia”.