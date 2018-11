In occasione dell’anniversario della ratifica dell’Accordo di Parigi sul clima, mercoledì 12 dicembre Kyoto Club organizza a Roma l’evento “Accordo di Parigi: quali prospettive di fronte all’aggravamento della crisi climatica“, un pomeriggio di discussione e approfondimento sulla tematica dei cambiamenti climatici per stimolare una riflessione sull’attuazione di una pianificazione per il clima e l’energia.

Il convegno si terrà presso l’Hotel Borgognoni.