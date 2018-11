Adaptation: storie di uomini e di alberi nell’era del cambiamento climatico

Il cambiamento climatico continua la sua corsa e ormai non basta più contrastarlo, bisogna adattarvisi. Alberi e uomini sono chiamati a sfide senza precedenti ed è dalla loro alleanza che possono nascere le soluzioni più efficaci. A parlarne al pubblico di Isola della Sostenibilità 2018 Giorgio Vacchiano, ricercatore forestale dell’Università Statale di Milano, inserito da Nature nella lista degli 11 più promettenti studiosi del mondo, e Marco Merola, giornalista scientifico e creatore del webdoc Adaptation.

Da anni si studiano misure per tentare di ridurre l’impatto umano sull’ecosistema terrestre ma gli effetti del riscaldamento globale sono ormai visibili e si palesano in modo, talvolta, estremamente violento. Per questo, parallelamente alle azioni di mitigazione che puntano a ridurre le emissioni di gas serra, bisogna mettere in campo adeguate strategie di adattamento. L’adattamento può salvare vite umane, oltre che preservare i territori.

“Le foreste hanno il potere di cambiare il clima” spiega Vacchiano. “Oltre ad assorbire il carbonio – aggiunge – in questi anni sta emergendo come abbiano la capacità, con il loro ‘respiro’, di influenzare le correnti atmosferiche e produrre effetti anche a migliaia di chilometri di distanza”. Negli ultimi anni In Italia si è registrato un incremento della superficie boschiva. Capire come gli alberi possano influenzare l’ambiente, nonché salvaguardare i territori dall’erosione, diventa, dunque, fondamentale nell’ottica dell’adattamento.

Al fianco di Vacchiano ci sarà Merola, anima, insieme al collega Lorenzo Colantoni, di ADAPTATION, un progetto giornalistico internazionale, esempio di ‘constructive journalism’ che intende bilanciare gli allarmi lanciati quotidianamente dai media di tutto il mondo. “Non serve parlare solo di catastrofi legate al cambiamento climatico – spiega Merola – serve anche mostrare le soluzioni”. Al centro del reportage di Merola un’analisi delle strategie di adattamento in 7 regioni del mondo tra cui l’Olanda, con i suoi avveniristici boschi galleggianti allestiti nel porto di Rotterdam.

La conferenza “Adaptation. Storie di uomini e… di alberi nell’era del Cambiamento climatico” si svolgerà giovedì 6 dicembre dalle 17.30 alle 19.00 negli spazi del Macro di Testaccio (ingresso libero).