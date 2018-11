Aeronautica Militare: trasporto sanitario urgente per bimba di 2 mesi in pericolo di vita

Una bambina di appena due mesi, in imminente pericolo di vita, è stata trasportata d’urgenza nella tarda mattinata da Cagliari a Pisa, a bordo di un aereo Airbus 319 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare.

La richiesta di trasporto è pervenuta dalla Prefettura di Cagliari alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti quello di autorizzare e gestire questo tipo di missioni a favore della popolazione.

La Sala Situazioni di Vertice ha quindi disposto il decollo urgente dell’Airbus 319, uno degli assetti che la Forza Armata tiene pronti 24 ore su 24 per questo genere di necessità, che è partito da Ciampino alla volta di Cagliari, da dove è poi decollato, una volta imbarcata la bambina, alle 13:15.

Dopo circa un’ora di volo l’aeroplano è atterrato all’aeroporto di Pisa, dove la bimba è stata trasferita sull’ambulanza per l’immediato trasporto all’ospedale “San Michele” di Massa.

Attraverso i suoi Reparti di volo, l’Aeronautica Militare mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento e in grado di operare in qualsiasi condizione meteorologica per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, come accaduto oggi, ma anche di organi ed equipe mediche per trapianti. Sono migliaia ogni anno le ore di volo effettuate dai velivoli del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46a Brigata Aerea di Pisa, assetti sempre in prima linea in caso di emergenza.