Agenzia Spaziale Europea: compie 25 anni il programma di telecomunicazioni

Il programma delle telecomunicazioni dell’Agenzia Spaziale Europea Artes (Advanced Research on Telecommunication Satellite Systems) compie 25 anni e guarda al futuro, puntando a internet veloce via satellite e alle telecomunicazioni laser, per l’invio di informazioni tramite segnali ottici (più veloci e più sicuri) Creato nel 1993, il programma Artes è nato in un periodo di grande trasformazione nel settore spaziale.

La sfida dell’ESA è aiutare l’industria a continuare a prosperare in un mercato sempre più complesso e in rapida evoluzione: intende concentrarsi su alcuni settori strategici e alcune applicazioni chiave, come i satelliti per la connettività di quinta generazione, la rete 5G ultraveloce, e i satelliti per le telecomunicazioni laser, che garantiscono maggiore velocità e sicurezza.