Agricoltura biologica e biodinamica: le Associazioni della Coalizione italiana #CambiamoAgricoltura “respingono al mittente le critiche”

Le Associazioni della Coalizione italiana #CambiamoAgricoltura “respingono al mittente le critiche all’agroecologia, con attacchi strumentali all’agricoltura biologica e biodinamica, apparse su quotidiani nazionali, locali ed in rete. Si tratta dell’ennesimo tentativo di difendere pratiche agricole lontane dalla vera sostenibilità ambientale, economica e sociale, basate sugli OGM, la chimica di sintesi e la meccanizzazione pesante. I consumatori con un incremento dei loro acquisti di prodotti biologici del 20% nell’ultimo anno ed i 59.959 operatori della filiera del biologico, con il 14,5% della superficie agricola utilizzata certificata BIO (Fonte CREA 2017), spaventano i sostenitori degli OGM e dei pesticidi. Per vincere le complesse sfide imposte dagli obiettivi per uno sviluppo sostenibile al 2030 serve un nuovo paradigma per l’agricoltura europea e italiana basato proprio sui principi dell’agroecologia, dove l’agricoltura imita la natura e non la distrugge salvaguardando i nostri paesaggi rurali“: lo si spiega in una nota.

Per la Coalizione italiana #CambiamoAgricoltura “è possibile promuovere questo nuovo paradigma dell’agricoltura investendo in ricerca ed innovazione, anche per questo serve una nuova Politica Agricola Comune per l’Europa dopo il 2020.”