Allerta Meteo Estofex, 1 novembre di maltempo in Italia da Nord a Sud: nubifragi e vento, rischio di grandine e tornado

Allerta Meteo – Continua l’incredibile ondata di maltempo sull’Italia e arrivano nuovi avvisi di Estofex (European Storm Forecast Experiment) in merito. Un’allerta di livello 2 copre il Mediterraneo centrale principalmente per nubifragi e, in misura minore, per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e tornado. Livello di allerta 1 per l’Adriatico principalmente per nubifragi. Entrambe le allerte si intendono formalmente valide fino alle 7 (ora italiana) di domani, 2 novembre.

Una depressione amplificata è situata sull’Europa occidentale. Un forte flusso meridionale si espande dall’Algeria e dalla Tunisia sul Mediterraneo centrale. Una depressione ben sviluppata inserita nel flusso attraversa le Alpi nel corso della mattina odierna. Ai livelli inferiori dell’atmosfera, sul Mediterraneo centrale rimane un’ampia zona di convergenza con masse d’aria umida e instabile sul suo lato orientale. Questa aria umida si sovrappone con forti lapse rates spostati verso nord nel regime d’avvezione d’aria calda davanti alla depressione.

Mediterraneo centrale

Lungo la zona di convergenza si sono formati temporali che si diffondono verso nord. Si prevede che l’attività convettiva prosegua per tutto il periodo indicato, supportata dall’avvezione d’aria calda e dal forte shear verticale del vento di oltre 15 m/s in 0-3 km. Le tempeste saranno in grado di produrre nubifragi. Inoltre sono possibili anche supercelle, considerato deep layer shear verticale di oltre 20 m/s. Queste caratteristiche sono più probabili nella parte meridionale dell’area considerata e potrebbero produrre anche grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e tornado.

Mediterraneo occidentale

Con uno shear verticale più debole, le tempeste che si formano vicino all’asse della depressione potrebbero produrre trombe marine. Il potenziale più alto è atteso nelle parti meridionali del Mediterraneo occidentale.

Prosegue, quindi, il maltempo sull’Italia già duramente provata dalle condizioni estreme dei giorni scorsi. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: