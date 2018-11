Allerta Meteo Estofex, Italia nella morsa del maltempo: ancora nubifragi, alluvioni e frane, rischio trombe marine

Allerta Meteo – Continua il maltempo nel Mediterraneo ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette un’allerta meteo di livello 1 per parti dell’Italia, della Francia sudorientale e Malta per nubifragi, forti raffiche di vento e tornado. L’allerta si intende valida fino alle 7 (ora italiana) di domani, mercoledì 7 novembre.

Masse d’aria molto calde sono risalite fino all’Europa nordorientale con 16°C a 850hPa fino a 50°Nord, grazie ad una forte e persistente dorsale che sta creando forti inversioni sui Balcani e fino agli stati baltici. Il sistema di alta pressione, centrato tra Polonia e Ucraina, assicura condizioni stabili. Dall’altro lato, una depressione è situata sull’Europa occidentale, con l’asse tra Irlanda e Spagna, e porterà masse d’aria calde e umide verso le coste del Golfo di Genova e del Leone. Diversi temporali sono attesi sul Mediterraneo centrale, così come sul Golfo di Biscaglia nel corso della notte tra oggi e domani 7 novembre a causa di un’altra depressione in arrivo dall’Atlantico.

Italia, Francia, Malta

Ancora una volta una depressione irrompe nel Mediterraneo occidentale, portando masse d’aria instabili verso l’Italia occidentale e la Francia meridionale. La corrente a getto intorno al settore orientale della depressione creerà un deep layer shear di 20-25 m/s che si sovrapporrà a indici CAPE nell’ordine di 400-800 J/Kg e i temporali potrebbero diventare organizzati. Il deep layer shear dovrebbe aumentare fino a 30 m/s sull’Italia occidentale e la Francia sudorientale, dove un persistente flusso da sud produrrà precipitazioni principalmente non convettive in grado di dare origine ad alluvioni lampo. Considerata la storia recente di forte maltempo sull’area, il rischio di frane è quasi certo.

Tuttavia, i modelli indicano valori CAPE bassi, ma le masse d‘aria fredda sulla superficie calda del mare risulteranno in forti lapse rates e insieme ai venti mutevoli, la minaccia di “tornadogenesi” è alta, soprattutto per trombe marine vicino alle coste e in prossimità del nucleo della depressione nel Golfo di Genova e in quello del Leone.

Attenzione, quindi, al maltempo che sferza ancora l’Italia. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: