Allerta Meteo, nuovo pesantissimo avviso di Estofex: piogge torrenziali, grandine e tornado in Sicilia, nubifragi su Sardegna e Centro-Sud

Allerta Meteo – Nuovo ciclone nel Mediterraneo in questo weekend ed Estofex lancia nuovi avvisi in merito. Pericolosa allerta meteo di livello 2 per parti del Mediterraneo centro-meridionale principalmente per nubifragi.

Livello di allerta 2 anche per parti della Sicilia, principalmente per nubifragi, grandine di dimensioni grandi o molto grandi, tornado e forti raffiche di vento.

Livello 2 anche per l’Algeria nordorientale, principalmente per nubifragi e per la possibilità di un tornado isolato.

Un livello 1 circonda queste aree per pericoli simili ma con probabilità minori.

Tutte le allerte si intendono formalmente valide fino alle 7 (ora italiana) di domani, 4 novembre.

Sul Mediterraneo esiste un blocco a omega. Una dorsale si estende sulla Grecia e sul Mar Egeo verso la Romania e rimane inserita tra due depressioni. Quella ad ovest sul Mediterraneo centro-occidentale sarà il focus dell’attività, mentre quella ad est soffre dell’avvezione di aria asciutta dalla Turchia e dal Mediterraneo orientale. Una dorsale sposta il getto polare più a nord sulla Scandinavia settentrionale. La bassa pressione quasi stazionaria sul Nord della Tunisia crea l’allineamento meridionale delle isoterme su gran parte dell’Italia centro-meridionale. Questa zona baroclina è caratterizzata da un fronte che si distorce in una depressione in movimento verso nord. Il conseguente fronte freddo si organizza tra il Golfo di Gabès (Tunisia), Malta e la Sicilia. Nel frattempo un fronte caldo si spinge verso nord-ovest sulla Sardegna e la Corsica.

Sicilia, Sardegna, Corsica, Malta e aree costiere di Tunisia e Algeria nordorientale – Ore diurne

La maggior parte dei modelli indica un cluster temporalesco in corso a nord-ovest della Sicilia, che si sposterà in direzione nord-nordovest nel corso della giornata, ma anche una tendenza all’indebolimento quando effettuerà questo movimento. Tuttavia, non è da escludere un costante spostamento verso est-nordest in risposta al flusso di 12-15 m/s sul Tirreno. Questo supporterebbe la formazione del cluster in una massa d’aria più instabile. La maggior parte di questa attività rimarrà al largo delle coste con nubifragi e tromba marine come rischio principale. Parte di questa attività potrebbe verificarsi sulle coste dell’Italia centro-occidentale.

Un’altra area di preoccupazione è la Sicilia occidentale-sudoccidentale dove i nubifragi saranno una distinta possibilità. Nelle ore pomeridiane e serali un graduale aumento del deep layer shear indica la maggior possibilità di supercelle con grandine di dimensioni grandi (molto grandi in maniera isolata) e forti raffiche di vento e quella dell’isolato evento di un forte tornado. Tutti questi motivi giustificano un’allerta meteo di livello 2. Anche la Sicilia nordorientale è stata aggiunta a questo livello di allerta per temporali che potrebbero produrre nubifragi e il rischio isolato di grandine e tornado.

Nel corso della notte

Un vortice in rafforzamento attraversa il Canale di Sicilia da sud a nord-ovest. Prima che il fronte freddo arrivi in Sicilia intorno alla mezzanotte, le condizioni sulle parti occidentali e sudoccidentali dell’isola resteranno molto favorevoli per violenti temporali con tutti gli eventi possibili. La minaccia principale saranno le piogge torrenziali su scala regionale. Inoltre, il deep layer shear e lo shear dei livelli inferiori supportano multicelle/supercelle organizzate con il conseguente rischio di grandine e tornado. Dopo la mezzanotte, il vortice lascerà dietro un fronte freddo che colpirà la Sicilia sudorientale durante la seconda parte della notte. Un Sistema convettivo a mesoscala di tipo “V-shaped” con il rischio di nubifragi e grandine colpirà queste aree, motivo per il quale il livello di allerta 2 è stato esteso verso est. Questo cluster colpirà anche Malta con pericoli simili.

Verso Sardegna e Corsica, il deep layer shear si riduce mentre il campo del vento della bassa troposfera risponde al vortice in rafforzamento sul Tirreno sudoccidentale, quindi i nubifragi colpiranno gran parte del Tirreno e le coste orientali delle due isole, soprattutto la Corsica orientale. Più incertezze per quanto riguarda la Sardegna a causa di valori CAPE inferiori. Tuttavia, il rischio di nubifragi aumenta rapidamente alla fine del periodo indicato con il vortice che si avvicina da sud-est, motivo per il quale la Sardegna è stata inclusa nel livello di allerta 2.

Questo il nuovo pesantissimo avviso di Estofex in merito al maltempo che colpirà l’Italia. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: