Allerta Meteo, allarme per il maltempo del weekend: temporali e piogge alluvionali in Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata

Allerta Meteo – Il forte maltempo che a partire da Venerdì 16 Novembre colpirà l’Italia meridionale rischia di degenerare in fenomeni molto violenti nel weekend in Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata. Nello specifico, le aree esposte a est (Sardegna tirrenica e tutto il settore jonico del Sud Italia) saranno esposte a piogge torrenziali e violenti temporali che inizieranno proprio Venerdì e poi si intensificheranno tra Sabato 17 e Domenica 18 Novembre. I contrasti termici tra il caldo anomalo che persisterà anche nelle prossime ore, e il freddo in arrivo dai Balcani proprio nel fine settimana, innescherà temporali molto forti, grandinate e trombe d’aria.

Al Nord arriverà all’improvviso l’inverno: le temperature crolleranno in poche ore di quasi venti gradi centigradi, con gelate notturne fin in pianura e nevicate fino a bassa quota in caso di precipitazioni, in modo particolare in Piemonte (più esposto alle correnti orientali) tra Venerdì sera e Sabato mattina. In attesa del “Ciclone di Neve” della prossima settimana. E’ evidente come siamo di fronte ad una netta inversione stagionale: sarà la rivincita del freddo, e passere all’improvviso da un’estate tardiva a un precoce inverno. Con conseguenze molto pesanti sui territori e anche sui malanni di stagione per il corpo umano.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play