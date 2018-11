Allerta Meteo, nuove piogge in arrivo al Nord/Ovest: il Po si ingrosserà ulteriormente

I valori del fiume Po non subiranno variazioni nelle prossime 36 ore, mentre e’ atteso un nuovo incremento dalla notte di domenica nel tratto piemontese del fiume. E’ quanto rileva l’AIPo, l’Agenzia interregionale per il fiume Po, che in un comunicato precisa che “in relazione ad una nuova perturbazione che interessera’ il Piemonte Occidentale si ritiene probabile il superamento della soglia 1 in corrispondenza degli idrometri di Carignano, Torino Murazzi e San Sebastiano e possibile anche il superamento della soglia 2 nelle ore successive”. “Il personale AIPo rimane attivo nell’azione di monitoraggio e verifica delle opere idrauliche in collaborazione e coordinamento con tutti gli enti facenti parte del sistema di protezione civile” si dice ancora nel comunicato.