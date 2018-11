USA, allerta meteo sulla East Coast: a rischio affluenza alle urne per le elezioni di Midterm

E’ allerta meteo oggi, nel giorno dell’Election Day negli Stati Uniti: secondo le previsioni meteo sono attese, soprattutto ad est degli Stati Uniti condizioni meteo avverse, con temporali e tempeste di vento. Secondo gli esperti il maltempo rischia di influire sull’affluenza alle urne per le elezioni di Midterm, effetto che preoccupa sia i democratici che i repubblicani che hanno spronato più volte gli elettori a votare.

Un fronte freddo porterà piogge e forti venti sulla costa orientale, dalla Florida al Maine: sono attese condizioni avverse anche a New York, in Pennsylvania e in Virginia, compresa la capitale federale Washington. Il maltempo raggiungerà il Mississippi, la regione a nord dei Grandi Laghi, il Michigan, il Minnesota e il North Dakota.