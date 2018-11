Alluvione in Sardegna: 5 anni fa la tragedia, stasera la fiaccolata in ricordo delle vittime

Il 18 novembre del 2013 la Sardegna fu travolta da un ciclone che provocò vittime e devastazione.

L’isola non dimentica: stasera alle 20:30, le vie di Olbia saranno attraversate da una fiaccolata in ricordo delle vittime. Si partirà dalla chiesa di Sant’Antonio, per poi passare in alcune delle zone più colpite. La fiaccolata terminerà davanti al canale di via Belgio, dove morirono una giovane donna e la sua bambina.

Si terrà una messa in suffragio delle vittime anche ad Arzachena, dove perse la vita un’intera famiglia italo-brasiliana di quattro persone nello scantinato di una villetta completamente allagato.

A Nuoro la Polizia di Stato ha ricordato con una commemorazione in Questura Luca Tanzi, l’agente deceduto in servizio a causa del crollo di un ponte mentre stava raggiungendo persone in difficoltà di quella zona, tra Oliena e Dorgali.