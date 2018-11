Disoccupazione al minimo e alta qualità della vita: l’Alto Adige cerca talenti nel “prato verde”

Un tasso di disoccupazione al 2,9%, il più basso dato nazionale. Una terra dove c’è lavoro e possibilità di crescere, fra istituti di ricerca e un’università trilingue in forte espansione. E non ultimo, come confermano i dati di Italia Oggi su analisi de La Sapienza di Roma, la miglior qualità della vita del Paese. L’Alto Adige diventa sempre più attrattivo per giovani talenti. E si presenta a Job&Orienta, con uno stand in Fiera a Verona per i tre giorni della durata dell’evento, da giovedì 29 novembre fino a sabato primo dicembre, all’interno del più grande salone italiano dedicato a orientamento, scuola, formazione e lavoro. Uno stand diverso dal solito: il recruiting one to one avverrà infatti all’interno di un prato verde, che ricrea le condizioni peculiari del territorio altoatesino. Una formula già sperimentata con successo a Padova durante «Università Aperta IES (Ingegneria, Economia, Scienze)», ottava edizione del career day dell’ateneo patavino. A parlare sono i risultati: 300 incontri con studenti/laureati, altri 150 contatti raccolti.

«L’Alto Adige è una terra circondata dalla natura che è stata in grado di prendere spunto da essa per superare i propri limiti – spiega Petra Seppi, responsabile business location di IDM Alto Adige –. Per continuare a crescere cerchiamo talenti capaci di dare ulteriore spinta a imprese innovative e d’avanguardia. Quella forza imprenditoriale che ci ha permesso di raggiungere il Pil più alto d’Italia e uno dei primi in Europa. Un ecosistema in cui trovano spazio 50mila aziende, una ogni 10 abitanti, col più alto indice top performer, ovvero con molte aziende leader in settori strategici».

Le aziende protagoniste

Ad essere rappresentato sarà il network Automotive Excellence Südtirol. Ed è proprio l’automotive uno dei maggiori punti di forza altoatesini. Basti pensare che un’automobile su tre, al mondo, ha al proprio interno almeno un componente prodotto in Alto Adige. Nomi come Alupress, che da oltre 50 anni produce componenti innovativi e sistema di pressofusione di alluminio per l’industria automobilistica a livello mondiale. Oppure Autotest, azienda nata in un garage che ora fa segnare 85 milioni di euro di fatturato e rifornisce, fra gli altri Audi, Porsche, Bentley, Rolls Royce, McLaren, Aston Martin, Lamborghini e Ferrari. La Gkn Sinter Metals, altro big del settore, in piena Val Pusteria, dove si va sperimentando il lato più innovativo dell’industria 4.0, quello dei “cobot”, i robot industriali collaborativi. Non è da meno Intercable, un’azienda che da familiare è diventata una multinazionale tascabile, in stretto contatto con Tesla di Elon Musk. Presenti anche IDM Alto Adige, l’azienda della Camera di Commercio e della Provincia Autonoma di Bolzano che punta alla costruzione di un dialogo tra territori ed eccellenze innovative e Business Pool, agenzia di reclutamento personale. Ci sarà anche uno spazio dove farsi un selfie, #WorkInAltoAdige, vincendo poi dei premi. Sempre senza giacca e cravatta, informali e creativi, come il territorio altoatesino.