Ambiente: al via le misure antismog a Terni

Saranno applicate per la prima volta dalla prossima settimana le misure antismog previste dalle ordinanze firmate nei giorni scorsi dal sindaco di Terni, Leonardo Latini: in particolare i provvedimenti che limitano il traffico veicolare entreranno in vigore da domenica 18 novembre a martedì 20 novembre, mentre quelli per l’utilizzo di impianti a biomassa legnosa da lunedi’ 19 novembre a giovedi’ 22 novembre. Lo comunica l’assessorato all’ambiente, a causa della registrazione da parte delle centraline di monitoraggio dell’aria dei primi sforamenti per quel che riguarda la presenza di polveri nell’atmosfera e delle previsioni meteo per i prossimi giorni.

Le limitazioni al traffico riguarderanno le fasce orarie dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 nelle aree indicate nell’ordinanza, per i veicoli da euro 0 a euro 3. Il divieto di utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico funzionanti a biomassa legnosa, che non garantiscano il rispetto delle prestazioni emissive minime corrispondenti a quelle della Classe di qualita’ 2 stelle, sara’ invece in vigore su tutte le 24 ore nel territorio comunale sotto i 300 metri d’altitudine.