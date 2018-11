Ambiente, Costa: “Grazie a Greenpeace per l’iniziativa anti plastica”

Soddisfazione e un ‘grazie’ del Ministro dell’Ambiente Costa a Greenpeace per l’iniziativa di questa mattina, in cui alcuni attivisti hanno portato in una delle principali vie dello shopping milanese, un enorme pacco regalo composto da rifiuti recuperati in plastica usa e getta per denunciare i danni causati al Pianeta dal consumismo eccessivo.

“Ogni iniziativa volta a sensibilizzare i cittadini – ha sottolineato Costa – sulla riduzione della produzione dei rifiuti fa bene al pianeta. Ringrazio Greenpeace per aver messo l’accento sulla prima erre del ciclo corretto dei rifiuti”. “Nella legge di bilancio – ha proseguito Costa – abbiamo inserito un fondo per finanziare il credito d’imposta per le imprese che producono con imballaggi ridotti o zero imballaggi.

Vogliamo incentivare cosi’ la vendita di prodotti sfusi. Non ha senso pagare di piu’ per un imballaggio che finisce nel cestino subito dopo l’acquisto. E se un imballaggio dev’esserci necessariamente, le aziende evitino la plastica, perche’ il Pianeta sta soffocando nella plastica. E’ ora di dire basta”, conclude Costa.