Angela Merkel salta l’apertura del summit del G20, “grave problema” durante il volo verso l’Argentina

La cancelliera tedesca Angela Merkel non sarà presente all’apertura dei lavori del G20 di Buenos Aires: sono sorti dei problemi tecnici durante il volo verso l’Argentina, che hanno costretto l’Airbus governativo Konrad Adenauer a rientrare in Germania dopo un’ora dal decollo. Der Spiegel riporta che si è trattato di problemi gravi: l’intero sistema di comunicazione avrebbe smesso di funzionare mentre l’aereo sorvolava l’Olanda.

Da parte sua, Merkel ha citato “un grave problema”: la cancelliera ha trascorso la notte a Bonn, mentre questa mattina ha raggiunto Madrid da dove poi volerà per Buenos Aires.