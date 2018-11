Antartide, Troupe Bbc salva pinguini da una morte certa: “Un gesto rivoluzionario d’amore”

“Apprendiamo con grande soddisfazione che Sir David Attenborough ha cambiato opinione sulla teoria che la natura deve fare il suo corso, dopo che la sua troupe si è distinta nel salvataggio di un gruppo di pinguini con cuccioli in Antartide”. Così in una nota Walter Caporale, Presidente di Animalisti Italiani onlus.

“Mike Gunton, produttore esecutivo della serie ‘Dynasties’, commentando i fatti alla BBC ha rivelato che David gli ha confidato che ‘avrebbe fatto la stessa cosa’, violando una delle regole principali dei documentaristi, ovvero interferire sulla natura.

Gli operatori, riprendendo un gruppo di pinguini con i loro pulcini cadere in una gola, hanno voluto stravolgere le regole e scegliere con il cuore. Hanno costruito una piccola pedana di neve per agevolare la loro uscita, altrimenti quegli uccelli sarebbero sicuramente morti. Un gesto rivoluzionario della nuo va umanità. Il regista Will Lawson, la cameraman Lindsay McCrae e l’assistente Stefan Christmann ci hanno permesso di interrogarci se essere e restare spettatori davanti alla sofferenza sia giusto o sbagliato.

Un dubbio filosofico superato dal nostro concetto guida antispecista, che ogni vita è importante. All’età di 92 anni, il leggendario naturalista e documentarista Attenborough, ha compreso finalmente che siamo noi a fare la differenza nel determinare il destino di tutte le specie, anche con un nostro intervento. È una grande responsabilità verso un pianeta che potrebbe non essere più in grado di sostenere la sua magnifica biodiversità ancora a lungo”, conclude Caporale.