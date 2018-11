L’Autorità Generale Saudita per la Meteorologia e la Protezione Ambientale ha diramato un’allerta meteo per forti piogge e per una tempesta di sabbia in arrivo nella regione occidentale di Al Baha. Secondo quanto riportato da Arab News in Arabia Saudita potrebbero registrarsi alluvioni simili a quelle registrate il mese scorso.