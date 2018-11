Archeologia: scoperta in Spagna chiesa visigota del VII secolo

In Spagna è stata scoperta una chiesa visigota, sotterranea, del VII secolo: il ritrovamento è avvenuto a Chipiona, un comune di circa 15mila abitanti sulla costa atlantica dell’Andalusia, nel sottosuolo del santuario di Nuestra Senora de Regla, eretto nel secolo scorso.

La chiesa misura 15 x 4,5 metri.

Secondo gli archeologi, diretti da Antonio Ramos Millán, professore del Dipartimento di Preistoria e Archeologia dell’Università di Granada, nel corso dei secoli la struttura fu utilizzata anche come fortezza e come moschea islamica.