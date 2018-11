Astronomia: Hubble osserva una galassia nana solitaria a 100 milioni di anni luce da noi

Una solitaria galassia nana a 100 milioni di anni luce da qui sorpresa dallo scatto di Hubble. La suggestiva immagine, catturata dalla Wide Field Camera 3 del telescopio spaziale Nasa-Esa, ritrae ESO338-4, una galassia nana compatta blu.

Incastonata nella costellazione della Corona Australe, ESO338-4 ha un cuore blu intenso per la presenza, nel suo nucleo, di stelle brillanti e giovani che consumano voracemente idrogeno. Queste stelle massicce – spiega Global Science – sono destinate ad una esistenza di pochi milioni di anni, un batter d’occhio in termini astronomici, per la velocità con cui bruciano la loro scorta di idrogeno.

Le giovani stelle blu che si prestano all’obiettivo, immerse in una nube di polveri e gas, sono il risultato di una recente fusione tra ESO 338-4 e un’altra galassia. Questa interazione violenta ha causato la rapida formazione della nuova popolazione di stelle.