Astronomia: il piccolo telescopio solitario SEST continua a scrutare il cielo

Questo occhio che una volta scrutava il cielo, è ora impegnato a guardare malinconicamente il cielo dalla sua montagna. Situato presso l’osservatorio La Silla dell’ESO nel deserto di Atacama in Cile, questa è la parabola del telescopio submillimetrico ESO-svedese (o SEST in breve).

Il SEST è stato dismesso nel 2003 per lasciare il posto al telescopio Atacama Pathfinder Experiment (APEX) e all’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), entrambi situati sull’altopiano Chajnantor nella regione cilena di Atacama (come suggeriscono i loro nomi). Ai suoi tempi, il SEST era il più grande telescopio sub-millimetrico nell’emisfero australe; In particolare, ha aperto nuovi orizzonti nello studio di alcune delle regioni più fredde della Via lattea, dove le stelle stanno appena cominciando a formarsi dal gas e dalla polvere cosmici.

La striscia luminosa della Via Lattea sale sopra il SEST in questa immagine. All’interno di questo fiume di luce si può, poeticamente, vedere alcune delle enormi regioni di formazione stellare che il telescopio ci ha aiutato a capire. Infatti, in questa singola immagine si può vedere quasi tutta la Via lattea visibile da questa posizione – parte di essa nel cielo sopra, e parte riflessa dalla superficie lucida della parabola del telescopio.

Questa straordinaria immagine include tanti bellissimi oggetti del cielo notturno che giustifica una versione completamente nuova di questa fotografia – basta cliccare qui per vedere le posizioni di tutti questi oggetti, dalle stelle luminose come Sirio e Procione, alla Nebulosa di Orione e la Nebulosa del cono, all’atmosfera e ai fenomeni cosmici di luminescenza notturna e zodiacale, la cometa Lovejoy e altro ancora.

L’immagine è stata catturata dall’ambasciatore fotografo di ESO Petr Horálek.