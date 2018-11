Aumento del livello del mare: l’INGV ospita la Conferenza Finale del Progetto SAVEMEDCOASTS

Mercoledì 5 dicembre l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ospiterà la Conferenza Finale del Progetto SAVEMEDCOASTS “Sea level rise scenarios along the Mediterranean coasts – Scenari di aumento del livello marino lungo le coste del Mediterraneo”, finanziato dalla Direzione Generale per la Protezione Civile e gli Aiuti Umanitari dell’Unione europea (DG-ECHO) per il 2017-2018.

L’evento, che sarà un importante luogo di scambio di informazioni relative allo stato dell’arte sulla valutazione dei rischi costieri causati dall’aumento del livello marino indotto dai cambiamenti climatici – incluse alcune aree costiere patrimonio dell’UNESCO -,vedrà la partecipazione dei partner europei del progetto e degli stakeholders internazionali.