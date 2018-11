Il contributo del settore del bergamotto alla promozione della biodiversità: domani il seminario all’Università Mediterranea di Reggio Calabria

Mercoledì 28 Novembre 2018 dalle ore 16:15 alle 17:30 presso l’Aula Seminari del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria si svolgerà il seminario sul tema “Il contributo del settore del bergamotto alla promozione della biodiversità”

Il seminario è organizzato da UEBT (Union for Ethical BioTrade), con il patrocinio del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea, ed è finalizzato allo scambio di conoscenze ed esperienze per la promozione della biodiversità nelle aree di produzione del bergamotto.

Esperti relazioneranno sulle caratteristiche della biodiversità in queste zone e gli interventi possibili per la sua valorizzazione. Il focus sarà sui Siti di Interesse Comunitario e il Parco Nazionale dell’Aspromonte. Un dibattito seguirà per discutere le buone pratiche nel settore del bergamotto, il loro contributo alla valorizzazione della biodiversità e l’importanza della biodiversità per la resilienza del settore.